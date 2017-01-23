Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_MFI - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1907
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Vladimir Khlystov
O Advisor mais fácil de acordo com o MFI. Vendemos ao ultrapassar de cima para baixo o nível de sobrecompra do oscilador, compramos ao ultrapassar de baixo para cima o nível de sobrevenda do oscilador. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o nível for ultrapassado.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, AUDUSD, H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16856
O Advisor mais fácil de acordo com o RSI.Fibo iSAR
O Expert Advisor utiliza os níveis de Fibonacci e o indicador "iSAR", Parabolic Stop and Reverse system. Negociação usando ordens BuyLimit e SellLimit.
Indicador Zigzag2_R_Color com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada e com exibição de seus valores na forma de ícones de fractal.Candels High Open
Candels High Open, indicador para análise de High e Open nas últimas três barras.