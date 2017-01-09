Participe de nossa página de fãs
EMA Duplamente Suavizada - indicador para MetaTrader 5
Ela é o EMA duplamente suavizada. Seu nome se assemelha ao EMA duplo (DEMA), mas é calculado de forma diferente do que a DEMA (por isso é uma espécie de "DEMA com um toque"). EMA duplamente suavizada é, obviamente, muito mais rápido do que EMA ou DEMA e continua a ser suave o suficiente para o meu gosto. Tão simples quanto, ele parece dar bons resultados.
Está é a versão gradiente do indicador EMA duplamente suavizada.
