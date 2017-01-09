CodeBaseSeções
RSI Direcional - indicador para MetaTrader 5

RSI que se baseia no movimento direcional. Adicionado a filtragem e o SAR parabólico como uma estimativa da mudança da tendência (em vez de usar os níveis para este objetivo).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16791

