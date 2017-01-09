CodeBaseSeções
Indicadores

RSI Rápido - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
2235
Avaliação:
(18)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta versão utiliza a pré-filtragem de preço T3.

Ao contrário da versão para o MetaTrader 4, no MetaTrader 5 nós podemos ter mais cores para uma linha e nós podemos fazer facilmente quase a mesma coisa que é feita na TradeStation. Assim, esta versão está usando essa possibilidade para realizar a mudança de cor dependendo do seu valor em passos, definido pelo usuário (exemplo: usar 20 passos para este objetivo).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16796

