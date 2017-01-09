Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI Rápido - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2235
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esta versão utiliza a pré-filtragem de preço T3.
Ao contrário da versão para o MetaTrader 4, no MetaTrader 5 nós podemos ter mais cores para uma linha e nós podemos fazer facilmente quase a mesma coisa que é feita na TradeStation. Assim, esta versão está usando essa possibilidade para realizar a mudança de cor dependendo do seu valor em passos, definido pelo usuário (exemplo: usar 20 passos para este objetivo).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16796
Este indicador calcular o ângulo das médias usando a aproximação de ATR.Força Absoluta das Médias.
Força absoluta das médias. Ele foi atualizado para usar os possíveis 18 tipos de médias no cálculo.
O T3 usando o desvio padrão para tornar ele mais adaptativoSuper Smoother
Tamanho da variável Super Smoother (super suave) com a adição da cor gradiente.