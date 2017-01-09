CodeBaseSeções
Ângulo das Médias - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
O problema que as pessoas ignoram ao pedir para calcular um ângulo de uma média é simples: os dados sobre os eixos Y de um gráfico de séries de tempo é de um tipo diferente dos dados no eixo X. Uma vez que eles são completamente diferentes, o ângulo não pode ser calculado a partir desses dados. A menos que você deixe-os compatíveis. Aqui está uma possível solução: esta versão "converte" o tempo em "pips" usando o ATR como um valor de uma única barra de tempo e, dessa maneira , ele unifica os valores dos eixos X e Y. Usando o ATR para isso é uma aproximação (não há nenhum método 100% preciso para fazer isso), mas não é uma má aproximação: pelo menos não está mostrando resultados > 90 graus.

Este indicador usa o método de cálculo acima descrito e estendido para ser capaz de calcular o resto dos 18 tipos de médias. Assim, todos os tipos usuais são cobertos com esta versão.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16795

