Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Ângulo das Médias - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5217
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O problema que as pessoas ignoram ao pedir para calcular um ângulo de uma média é simples: os dados sobre os eixos Y de um gráfico de séries de tempo é de um tipo diferente dos dados no eixo X. Uma vez que eles são completamente diferentes, o ângulo não pode ser calculado a partir desses dados. A menos que você deixe-os compatíveis. Aqui está uma possível solução: esta versão "converte" o tempo em "pips" usando o ATR como um valor de uma única barra de tempo e, dessa maneira , ele unifica os valores dos eixos X e Y. Usando o ATR para isso é uma aproximação (não há nenhum método 100% preciso para fazer isso), mas não é uma má aproximação: pelo menos não está mostrando resultados > 90 graus.
Este indicador usa o método de cálculo acima descrito e estendido para ser capaz de calcular o resto dos 18 tipos de médias. Assim, todos os tipos usuais são cobertos com esta versão.
Este indicador usa o método de cálculo acima descrito e estendido para ser capaz de calcular o resto dos 18 tipos de médias. Assim, todos os tipos usuais são cobertos com esta versão.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16795
Força Absoluta das Médias.
Força absoluta das médias. Ele foi atualizado para usar os possíveis 18 tipos de médias no cálculo.Linha do Oscilador de Aroon
Visualização simples do oscilador de Aroon.
RSI Rápido
RSI Rápido com a pré-filtragem de preço T3 adaptativaT3 Std Adaptive
O T3 usando o desvio padrão para tornar ele mais adaptativo