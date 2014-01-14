RSI_AC_Stochastic_Signal

Este indicador fornece sinais de tendência determinados pela RSI como trapézios coloridos (a cor se correlaciona com a direção da tendência) e sinais de entrada no mercado como barras coloridas determinados pelo Oscilador Estocástico e o Accelerator de Bill Williams.

Os parâmetros de entrada do indicador incluem os parâmetros de RSI e do oscilador Estocástico: