RSI_AC_Stochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador fornece sinais de tendência determinados pela RSI como trapézios coloridos (a cor se correlaciona com a direção da tendência) e sinais de entrada no mercado como barras coloridas determinados pelo Oscilador Estocástico e o Accelerator de Bill Williams.

Os parâmetros de entrada do indicador incluem os parâmetros de RSI e do oscilador Estocástico:

//+-----------------------------------+
//|  Parâmetros de entrada do Indicador|
//+-----------------------------------+
input int RSI_Period=9;                         // Período RSI 
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Método de cálculo do preço de RSI 
input int STO_Period=5;                         // Período do Estocástico
input int STOD_Period=5;                        // Período da linha de sinal do Estocástico
input int STO_Slowing=3;                        // Período do Estocástico lento
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;       // Método suavizado do Estocástico
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;     // Método de cálculo do preço do Estocástico

RSI_AC_Stochastic_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/721

