Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI_AC_Stochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5
Este indicador fornece sinais de tendência determinados pela RSI como trapézios coloridos (a cor se correlaciona com a direção da tendência) e sinais de entrada no mercado como barras coloridas determinados pelo Oscilador Estocástico e o Accelerator de Bill Williams.
Os parâmetros de entrada do indicador incluem os parâmetros de RSI e do oscilador Estocástico:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador| //+-----------------------------------+ input int RSI_Period=9; // Período RSI input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Método de cálculo do preço de RSI input int STO_Period=5; // Período do Estocástico input int STOD_Period=5; // Período da linha de sinal do Estocástico input int STO_Slowing=3; // Período do Estocástico lento input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Método suavizado do Estocástico input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Método de cálculo do preço do Estocástico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/721
