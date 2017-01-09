CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

T3 Velocity - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2781
Avaliação:
(29)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Velocity é um momentum mais suave de acordo com Mark Jurik. No velocity Jurik original, ele não usa a JMA (como algumas versões estão adicionando JMA a ela), mas tem uma maneira muito específica de cálculo.

Como pode ser visto, a versão T3 é muito suave, mesmo sem o uso da suavização adicional (isto é uma das razões pelo qual algumas versões adicionaram a suavização JMA a ele — para torná-lo mais suave do que o original, mas independentemente de quão boa a JMA seja, há a adição de lag também. Nenhum lag adicionado na versão T3).

Uma das vantagens do T3 Velocity: é possível controlar a "velocidade" dele com uma simples alteração no campo "T3 hot value".



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16765

Swing Line Swing Line

Indicador shing line de Ron Black para a versão do MetaTrader 5.

Jurik Velocity Jurik Velocity

Jurik velocity ("momento mais suavizado") com a disponibilidade da escolha dos preços.

RSI Floating Levels RSI Floating Levels

Adicionado o array preenchido para zonas sobrecompradas e sobrevendidas.

Médias CCI Pré-Filtradas Médias CCI Pré-Filtradas

O indicador CCI Pré-filtrado com uma adição de 18 tipos possíveis de médias que podem ser utilizadas para uma pré-filtragem.