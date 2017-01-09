Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
T3 Velocity - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2781
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Como pode ser visto, a versão T3 é muito suave, mesmo sem o uso da suavização adicional (isto é uma das razões pelo qual algumas versões adicionaram a suavização JMA a ele — para torná-lo mais suave do que o original, mas independentemente de quão boa a JMA seja, há a adição de lag também. Nenhum lag adicionado na versão T3).
Uma das vantagens do T3 Velocity: é possível controlar a "velocidade" dele com uma simples alteração no campo "T3 hot value".
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16765
Indicador shing line de Ron Black para a versão do MetaTrader 5.Jurik Velocity
Jurik velocity ("momento mais suavizado") com a disponibilidade da escolha dos preços.
Adicionado o array preenchido para zonas sobrecompradas e sobrevendidas.Médias CCI Pré-Filtradas
O indicador CCI Pré-filtrado com uma adição de 18 tipos possíveis de médias que podem ser utilizadas para uma pré-filtragem.