Velocity é um momentum mais suave de acordo com Mark Jurik. No velocity Jurik original, ele não usa a JMA (como algumas versões estão adicionando JMA a ela), mas tem uma maneira muito específica de cálculo.

Como pode ser visto, a versão T3 é muito suave, mesmo sem o uso da suavização adicional (isto é uma das razões pelo qual algumas versões adicionaram a suavização JMA a ele — para torná-lo mais suave do que o original, mas independentemente de quão boa a JMA seja, há a adição de lag também. Nenhum lag adicionado na versão T3).



Uma das vantagens do T3 Velocity: é possível controlar a "velocidade" dele com uma simples alteração no campo "T3 hot value".



