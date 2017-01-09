Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Draw Psy Levels - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2072
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor real: Im_hungry
Você precisa especificar o preço máximo e mínimo, e o indicador desenha as linhas horizontais equidistantes.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16773
