Swing Line - indicador para MetaTrader 5
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador shing line de Ron Black para a versão do MetaTrader 5.
Este indicador não tem nenhum parâmetro, então eu acho que não há necessidade de explicar como ele deve ser usado (exceto que eu gostaria de acrescentar a minha opinião pessoal que ele não deve ser usado em períodos de tempos baixos: usá-lo em períodos de tempo a partir de 1 hora, na minha opinião, ele dá melhores resultados).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16751
