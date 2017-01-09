CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Swing Line - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3737
Avaliação:
(44)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador shing line de Ron Black para a versão do MetaTrader 5.

Este indicador não tem nenhum parâmetro, então eu acho que não há necessidade de explicar como ele deve ser usado (exceto que eu gostaria de acrescentar a minha opinião pessoal que ele não deve ser usado em períodos de tempos baixos: usá-lo em períodos de tempo a partir de 1 hora, na minha opinião, ele dá melhores resultados).




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16751

Jurik Velocity Jurik Velocity

Jurik velocity ("momento mais suavizado") com a disponibilidade da escolha dos preços.

Averages MTF V2 Averages MTF V2

Indicador de médias, que contém 18 tipos de médias disponíveis.

T3 Velocity T3 Velocity

A versão T3 de Velocity

RSI Floating Levels RSI Floating Levels

Adicionado o array preenchido para zonas sobrecompradas e sobrevendidas.