Der T3 Velocity ist nach Mark Jurik ein ruhigeres Momentum. Der originale Velocity von Jurik verwendet nicht den JMA (anders als einige andere Versionen), aber er verfügt über eine ganz besondere Art der Berechnung.

Wie man sieht, ist der T3 sehr ruhig, auch ohne zusätzliche Glättung (das ist eine der Gründe, warum einige Versionen eine Glättung durch JMA ergänzen - um ihn noch ruhiger als das Original zu machen, aber egal wie gut der LMA auch ist, es erzeugt das eine zusätzliche Verzögerung. Diese Version des T3 wurde mit einem Nicht-Verzögern ("No-Lag") erweitert).



Ein der Vorteile des T3 Velocity: Sie können dessen "Geschwindigkeit" durch ein Ändern des Eingabeparameters Hot kontrollieren.



