und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
T3 Velocity - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1503
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wie man sieht, ist der T3 sehr ruhig, auch ohne zusätzliche Glättung (das ist eine der Gründe, warum einige Versionen eine Glättung durch JMA ergänzen - um ihn noch ruhiger als das Original zu machen, aber egal wie gut der LMA auch ist, es erzeugt das eine zusätzliche Verzögerung. Diese Version des T3 wurde mit einem Nicht-Verzögern ("No-Lag") erweitert).
Ein der Vorteile des T3 Velocity: Sie können dessen "Geschwindigkeit" durch ein Ändern des Eingabeparameters Hot kontrollieren.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16765
Ron Blacks Swing Line Indikator für den MetaTrader 5.Jurik Velocity
Jurik Velocity ("smoother moment") mit der Möglichkeit den Berechnungspreis zu wählen.
Jetzt mit gefüllten überkauften und überverkauften Zonen.CCI Averages Pre-Filtered
Der Indikator CCI pre-filtered mit zusätzlich 18 möglichen Typen der Mittelwertbildung für das "pre-filtering".