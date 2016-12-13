Как вы видите, версия T3 очень сглаженная, даже без использования дополнительного сглаживания (это одна из причин, почему к некоторым версиям Velocity добавлена JMA — чтобы сделать ее плавнее оригинала, но из-за этого увеличивается и запаздывание). В Т3-версии увеличения запаздывания не происходит.



Одно из достоинств T3: вы можете контролировать "скорость" индикатора.



