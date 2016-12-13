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Индикаторы

T3 Velocity - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2578
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Как вы видите, версия T3 очень сглаженная, даже без использования дополнительного сглаживания (это одна из причин, почему к некоторым версиям Velocity добавлена JMA — чтобы сделать ее плавнее оригинала, но из-за этого увеличивается и запаздывание). В Т3-версии увеличения запаздывания не происходит.

Одно из достоинств T3: вы можете контролировать "скорость" индикатора.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16765

Swing Line Swing Line

Индикатор свинг-линий Рона Блэка.

Jurik Velocity Jurik Velocity

Индикатор Jurik Velocity с добавлением выбора цены.

RSI Floating Levels RSI Floating Levels

Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности.

CCI Averages Pre-Filtered CCI Averages Pre-Filtered

Индикатор с добавлением 18 типов средних, которые могут быть использованы для префильтрации.