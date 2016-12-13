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T3 Velocity - индикатор для MetaTrader 5
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Как вы видите, версия T3 очень сглаженная, даже без использования дополнительного сглаживания (это одна из причин, почему к некоторым версиям Velocity добавлена JMA — чтобы сделать ее плавнее оригинала, но из-за этого увеличивается и запаздывание). В Т3-версии увеличения запаздывания не происходит.
Одно из достоинств T3: вы можете контролировать "скорость" индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16765
Swing Line
Индикатор свинг-линий Рона Блэка.Jurik Velocity
Индикатор Jurik Velocity с добавлением выбора цены.
RSI Floating Levels
Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности.CCI Averages Pre-Filtered
Индикатор с добавлением 18 типов средних, которые могут быть использованы для префильтрации.