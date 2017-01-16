コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

T3 Velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1156
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
Mark Jurikによれば、Velocityはより滑らかなモメンタムです。オリジナルのモメンタムはJurikはJMAを使用していません（いくつかのバージョンはJMAを追加しています）が、非常に具体的な計算方法を持っています。

見えるように、T3版は、平滑化を追加しなくても非常にスムーズです（これが、一部のバージョンでスムージングが追加された理由の1つです。それをオリジナルよりよりスムーズにするためですが、JMAがどんなに優れているとしても ラグが加わることになります。T3版にはラグは加わりません）。

T3 Velocityの利点の1つは、単にHotフィールドを変更するだけで、速度を制御できることです。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16765

スイングライン スイングライン

MetaTrader 5版のRon Blackのスイングライン指標。

Jurik Velocity Jurik Velocity

価格の選択肢を追加したJurik velocity（「よりスムーズな瞬間」）。

RSI浮動レベル RSI浮動レベル

買われ過ぎ及び売られ過ぎ領域のための塗りつぶしされた配列を追加しました。

CCI Averages Pre-Filtered CCI Averages Pre-Filtered

プリフィルタリングに使用できる18種類の平均が追加された、CCI pre-filtered 指標。