Mark Jurikによれば、Velocityはより滑らかなモメンタムです。オリジナルのモメンタムはJurikはJMAを使用していません（いくつかのバージョンはJMAを追加しています）が、非常に具体的な計算方法を持っています。

見えるように、T3版は、平滑化を追加しなくても非常にスムーズです（これが、一部のバージョンでスムージングが追加された理由の1つです。それをオリジナルよりよりスムーズにするためですが、JMAがどんなに優れているとしても ラグが加わることになります。T3版にはラグは加わりません）。



T3 Velocityの利点の1つは、単にHotフィールドを変更するだけで、速度を制御できることです。



