無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
T3 Velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1156
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Mark Jurikによれば、Velocityはより滑らかなモメンタムです。オリジナルのモメンタムはJurikはJMAを使用していません（いくつかのバージョンはJMAを追加しています）が、非常に具体的な計算方法を持っています。
見えるように、T3版は、平滑化を追加しなくても非常にスムーズです（これが、一部のバージョンでスムージングが追加された理由の1つです。それをオリジナルよりよりスムーズにするためですが、JMAがどんなに優れているとしても ラグが加わることになります。T3版にはラグは加わりません）。
見えるように、T3版は、平滑化を追加しなくても非常にスムーズです（これが、一部のバージョンでスムージングが追加された理由の1つです。それをオリジナルよりよりスムーズにするためですが、JMAがどんなに優れているとしても ラグが加わることになります。T3版にはラグは加わりません）。
T3 Velocityの利点の1つは、単にHotフィールドを変更するだけで、速度を制御できることです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16765
スイングライン
MetaTrader 5版のRon Blackのスイングライン指標。Jurik Velocity
価格の選択肢を追加したJurik velocity（「よりスムーズな瞬間」）。
RSI浮動レベル
買われ過ぎ及び売られ過ぎ領域のための塗りつぶしされた配列を追加しました。CCI Averages Pre-Filtered
プリフィルタリングに使用できる18種類の平均が追加された、CCI pre-filtered 指標。