指标

T3 速率 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
根据 Mark Jurik 的说法, 速率是一个更平滑的动量。在原版速率中 Jurik 不使用 JMA (因为一些版本正在添加 JMA), 但有一个非常特别的计算方法。

由于 T3 版本中可以看出非常平滑, 即使没有使用额外的平滑 (这就是为什么有些版本添加 JMA 平滑的原因 — 使它比原来更平滑, 但无论 JMA 如何好, 这意味着加入了延迟。无延迟加入 T3 版本)。

T3 速率的优点之一: 您可通过简单地改变热度字段来控制它的 "速度"。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16765

