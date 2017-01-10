请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
根据 Mark Jurik 的说法, 速率是一个更平滑的动量。在原版速率中 Jurik 不使用 JMA (因为一些版本正在添加 JMA), 但有一个非常特别的计算方法。
由于 T3 版本中可以看出非常平滑, 即使没有使用额外的平滑 (这就是为什么有些版本添加 JMA 平滑的原因 — 使它比原来更平滑, 但无论 JMA 如何好, 这意味着加入了延迟。无延迟加入 T3 版本)。
由于 T3 版本中可以看出非常平滑, 即使没有使用额外的平滑 (这就是为什么有些版本添加 JMA 平滑的原因 — 使它比原来更平滑, 但无论 JMA 如何好, 这意味着加入了延迟。无延迟加入 T3 版本)。
T3 速率的优点之一: 您可通过简单地改变热度字段来控制它的 "速度"。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16765