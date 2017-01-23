Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MFI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1316
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Clássico oscilador MFI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão:
- 1 — sem arredondamento;
- 2 — todos os valores de zero a cem, com divisão por dois;
- 5 — todos os valore de zero a cem, com divisão em cinco;
- 10 — todos os valores de zero a cem, com divisão em dez;
- 20 — todos os valores de zero a cem, com divisão em vinte;
- 50 — 0, 50, 100.
Para todos os valores do MFI, inferiores a cinquenta, o arredondamento ocorre para lado menor, enquanto para os superiores a cinquenta, para o lado superior.
No indicador, para arredondamento é usado o parâmetro de entrada
Fig.1. Indicador MFI_Histogram_Round
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16693
O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do ZigZag parabólico.i-Regr
i-Regr, indicador para MetaTrader 5. Canal de regressão: Canal linear de regressão, Canal quadrático (parabólico) de regressão, Canal cúbico de regressão.
Indicador de sinal semáforo BrainTrend2Sig com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.WPR_Histogram_Round
Clássico oscilador WPR, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.