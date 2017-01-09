Participe de nossa página de fãs
XMACandles - indicador para MetaTrader 5
Indicador XMA em forma de vela.
As velas são obtidas a partir do algoritmo de processamento de média dos respectivos TimeSeries de preços. Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XMACandles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16628
