CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag_NK_Color_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2313
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador ZigZag com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.

Fig.1. Indicador ZigZag_NK_Color_Price

Fig.1. Indicador ZigZag_NK_Color_Price

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16630

BrainTrend1Sig_Alert BrainTrend1Sig_Alert

Indicador de sinal semáforo BrainTrend1Sig_Alert com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

XMACandles XMACandles

Indicador XMA em forma de vela.

Zigzag2_R_Arrows Zigzag2_R_Arrows

ZigZag Zigzag2_R com exibição de seus valores como ícones de fractal.

Exp_XMACandles Exp_XMACandles

O Expert Advisor Exp_XMACandles é plotado com base nas alterações dos sinais do oscilador XMACandles.