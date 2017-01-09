Participe de nossa página de fãs
BrainTrend1Sig_Alert - indicador para MetaTrader 5
- 1719
-
Indicador de sinal semáforo BrainTrend1Sig_Alert com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
Para alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone, no código do indicador foram feitas as seguintes alterações:
- Nos parâmetros de entrada do indicador, foram anexadas novas variáveis de entrada
input uint NumberofBar=1;//Número da barra para emissão do sinal input bool SoundON=true; //Autorização do alerta input uint NumberofAlerts=2;//Quantidade de alertas input bool EMailON=false; //Autorização para enviar o sinal via e-mail input bool PushON=false; //Autorização para enviar o sinal para o telefone
- Foram adicionadas três novas funções, isto é, BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe() no final do código do indicador
//+------------------------------------------------------------------+ //| Buy signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void BuySignal(string SignalSirname, // texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail double &BuyArrow[], // buffer indicador com sinais de compra const int Rates_total, // número atual de barras const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior const double &Close[], // preço de fechamento const int &Spread[]) // spread { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool BuySignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true; if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Sell signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void SellSignal(string SignalSirname, // texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail double &SellArrow[], // buffer indicador com sinais de compra const int Rates_total, // número atual de barras const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior const double &Close[], // preço de fechamento const int &Spread[]) // spread { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool SellSignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true; if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Obtenção do timeframe como uma cadeia de caracteres | //+------------------------------------------------------------------+ string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { //---- return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1)); //---- }
- No bloco OnCalculate(), após os ciclos de cálculo do indicador, é adicionado um par de casos para as funções BuySignal() e SellSignal() //---
BuySignal("BrainTrend1Sig_Alert",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
SellSignal("BrainTrend1Sig_Alert",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---
Onde BuyBuffer e SellBuffer são os nomes de indicador dos buffers para armazenar sinais para compra e venda. Nos buffers de indicador, como valores vazios, devem haver zeros ou EMPTY_VALUE.
Supõe-se que no código do indicador, no bloco OnCalculate(), vai ser utilizado para um único tratamento das funções BuySignal() e SellSignal().
Fig.1. Indicador BrainTrend1Sig_Alert no gráfico
Fig.2. Indicador BrainTrend1Sig_Alert. Emissão do alerta
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16629
