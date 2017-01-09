CodeBaseSeções
Nikolay Kositsin
O Expert Advisor Exp_Trigger_Line é plotado com base nas alterações dos sinais do oscilador Trigger_Line. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se, por um lado, houver uma interseção entre a linha de sinal e a linha principal e, por outro, a cor da linha do indicador mudar.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Trigger_Line.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, GBPUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16615

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

Indicador Trigger_Line com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ZigZag_MACDCandle ZigZag_MACDCandle

ZigZag plotado sobre as velas do indicador MACDCandle.

MACDCandleTrend MACDCandleTrend

Indicador de sinal de semáforo com uso da alteração de cor das velas do indicador MACDCandle como sinais de negociação.

XMACandles XMACandles

Indicador XMA em forma de vela.