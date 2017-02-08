CodeBaseKategorien
Indikatoren

XMACandles - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XMACandles.mq5 (13.93 KB) ansehen
Der XMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels eines Mittelungsalgorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese nach <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Klassen wurden im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Abb.1. Der XMACandles Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16628

