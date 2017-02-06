请观看如何免费下载自动交易
XMA 指标的烛形模式。
烛形是相关价格时间序列通过平滑算法处理后的结果，在很多情况下，这种方法对于分析目的包含更多的信息。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. XMACandles 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16628
