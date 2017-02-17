無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMACandles - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソク足としてのXMA指標です。
ローソク足は、平滑化アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMACandles指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16628
