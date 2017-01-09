Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MACDCandleTrend - indicador para MetaTrader 5
Indicador de sinal de semáforo com uso da alteração de cor das velas do indicador MACDCandle como sinais de negociação.
Fig.1. Indicador MACDCandleTrend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16616
Exp_Trigger_Line
O Expert Advisor Exp_Trigger_Line é plotado com base nas alterações dos sinais do oscilador Trigger_Line.Trigger_Line_HTF
Indicador Trigger_Line com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
XMACandles
Indicador XMA em forma de vela.BrainTrend1Sig_Alert
Indicador de sinal semáforo BrainTrend1Sig_Alert com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.