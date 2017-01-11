CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XMACandles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
802
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XMACandles.mq5 (13.93 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XMA en forma de velas.

Las velas se obtienen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo del promedio. En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XMACandles

Fig. 1. Indicador XMACandles

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16628

MACDCandleTrend MACDCandleTrend

Es un indicador semafórico de señal que usa el cambio del color de las velas del indicador MACDCandle como las señales de trading.

Exp_Trigger_Line Exp_Trigger_Line

El Asesor Experto Exp_Trigger_Line se basa en las señales generadas por el indicador Trigger_Line.

BrainTrend1Sig_Alert BrainTrend1Sig_Alert

El indicador de señal semafórico BrainTrend1Sig_Alert permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

Indicador ZigZag con marcas de precio para los picos del zigzag.