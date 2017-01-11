Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMACandles - indicador para MetaTrader 5
Indicador XMA en forma de velas.
Las velas se obtienen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo del promedio. En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XMACandles
