Break_Lag_ATR

Um indicador de volatilidade (ATR) melhorado por um período específico.
A ruptura é considerada verdadeira se o corpo de uma barra formada exceder ao indicador Average True Range(ATR). Tamanho do corpo real dos candles (Fechamento-Abertura) são mostrados como um histograma. As colunas verdes no Histograma mostram a ruptura da volatilidade e podem servir como sinais no mercado para a entrada/saída/reversão de posição ou aumento do volume da posição.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/703
