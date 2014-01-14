CodeBaseSeções
Break_Lag_ATR - indicador para MetaTrader 5

Um indicador de volatilidade (ATR) melhorado por um período específico.

A ruptura é considerada verdadeira se o corpo de uma barra formada exceder ao indicador Average True Range(ATR). Tamanho do corpo real dos candles (Fechamento-Abertura) são mostrados como um histograma. As colunas verdes no Histograma mostram a ruptura da volatilidade e podem servir como sinais no mercado para a entrada/saída/reversão de posição ou aumento do volume da posição.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/703

