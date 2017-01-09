Participe de nossa página de fãs
Blau T3 ECO - indicador para MetaTrader 5
Mladen Rakic
- 1682
Oscilador T3 ergódico de vela William Blau se trata de um indicador de momentum, quer dizer, de velocidade de movimento de preços. Baseia-se nas barras de vela e leva em conta o tamanho ea direção do "corpo" das velas. Ao contrário de muitos outros indicadores deste tipo, este oscilador T3 de vela é suave e não é afetado pelas diferenças de preços.
A maneira mais simples de usar esse indicador consiste em determinar a tendência dependendo se suas linhas estam localizadas acima ou abaixo de zero. Outro método compreende o acompanhamento da inclinação da linha principal.
Esta amostra do indicador tem à sua disposição um novo tipo de exibição e estilos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16520
