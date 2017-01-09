CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Blau T3 ECO - indicador para MetaTrader 5

mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1682
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Oscilador T3 ergódico de vela William Blau se trata de um indicador de momentum, quer dizer, de velocidade de movimento de preços. Baseia-se nas barras de vela e leva em conta o tamanho ea direção do "corpo" das velas. Ao contrário de muitos outros indicadores deste tipo, este oscilador T3 de vela é suave e não é afetado pelas diferenças de preços.

A maneira mais simples de usar esse indicador consiste em determinar a tendência dependendo se suas linhas estam localizadas acima ou abaixo de zero. Outro método compreende o acompanhamento da inclinação da linha principal.

Esta amostra do indicador tem à sua disposição um novo tipo de exibição e estilos.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16520

ALMA with addition of filters ALMA with addition of filters

Indicador ALMA com níveis flutuantes e filtragem adicional

MHL Average MHL Average

Middle-High-Low Average - conjunto de duas médias móveis

Adaptive Laguerre Adaptive Laguerre

Clássico filtro Laguerre com uma escolha de 22 tipos de preços

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Oscilador Aroon clássico com nova visualização