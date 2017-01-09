Oscilador T3 ergódico de vela William Blau se trata de um indicador de momentum, quer dizer, de velocidade de movimento de preços. Baseia-se nas barras de vela e leva em conta o tamanho ea direção do "corpo" das velas. Ao contrário de muitos outros indicadores deste tipo, este oscilador T3 de vela é suave e não é afetado pelas diferenças de preços.

A maneira mais simples de usar esse indicador consiste em determinar a tendência dependendo se suas linhas estam localizadas acima ou abaixo de zero. Outro método compreende o acompanhamento da inclinação da linha principal.



Esta amostra do indicador tem à sua disposição um novo tipo de exibição e estilos.

