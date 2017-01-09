Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ALMA with addition of filters - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 2401
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador original ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) destinado a suavizar as pequenas flutuações de preços e aumentar a definição da tendência aplicando uma média móvel duas vezes. A essência do indicador está descrita no site do autor. O nível de ruído é reduzido pela filtragem: o indicador segue a tendência básica filtrando o ruído proveniente dos últimos ticks.
Este indicador de amostra ALMA modificado tem filtros adicionais e uma variedade de parâmetros de entrada. Além do período de cálculo e o preço utilizado, por exemplo, é possível escolher o período e o nível de filtragem (por padrão colocados zeros).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16517
Middle-High-Low Average - conjunto de duas médias móveisComposite RSI
Outra versão do RSI com uso de preços suavizados
Oscilador T3 ergódico de vela William BlauAdaptive Laguerre
Clássico filtro Laguerre com uma escolha de 22 tipos de preços