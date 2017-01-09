CodeBaseSeções
Indicador original ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) destinado a suavizar as pequenas flutuações de preços e aumentar a definição da tendência aplicando uma média móvel duas vezes. A essência do indicador está descrita no site do autor. O nível de ruído é reduzido pela filtragem: o indicador segue a tendência básica filtrando o ruído proveniente dos últimos ticks.

Este indicador de amostra ALMA modificado tem filtros adicionais e uma variedade de parâmetros de entrada. Além do período de cálculo e o preço utilizado, por exemplo, é possível escolher o período e o nível de filtragem (por padrão colocados zeros).


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16517

