Indicador original ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) destinado a suavizar as pequenas flutuações de preços e aumentar a definição da tendência aplicando uma média móvel duas vezes. A essência do indicador está descrita no site do autor. O nível de ruído é reduzido pela filtragem: o indicador segue a tendência básica filtrando o ruído proveniente dos últimos ticks.



Este indicador de amostra ALMA modificado tem filtros adicionais e uma variedade de parâmetros de entrada. Além do período de cálculo e o preço utilizado, por exemplo, é possível escolher o período e o nível de filtragem (por padrão colocados zeros).

