UniOscillator - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1127
Avaliação:
(21)
Publicado:
Uma outra versão do oscilador. Níveis de sobrevenda e sobrecompra são identificados por suas respectivas cores (esquema de cores pode ser alterada nas definições do indicador).

Parâmetros de entrada:

  • período para o cálculo do oscilador
  • preço usado (é proposto um conjunto padrão de 22 tipos de preços)
  • limites superiores e inferiores do oscilador
  • ponto em que ocorre uma mudança de cor (isto pode ser a saída da linha fora da borda do oscilador, alteração de sua inclinação ou intercessão da linha média)


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16507

