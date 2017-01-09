Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
UniOscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 1127
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Uma outra versão do oscilador. Níveis de sobrevenda e sobrecompra são identificados por suas respectivas cores (esquema de cores pode ser alterada nas definições do indicador).
Parâmetros de entrada:
- período para o cálculo do oscilador
- preço usado (é proposto um conjunto padrão de 22 tipos de preços)
- limites superiores e inferiores do oscilador
- ponto em que ocorre uma mudança de cor (isto pode ser a saída da linha fora da borda do oscilador, alteração de sua inclinação ou intercessão da linha média)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16507
4MA Candles
O indicador plota velas na base de 4 médias móveis: Open, Close, High, Low.MA Ribbon
O indicador mostra a área de interseção de duas médias móveis.
Elliott Wave Oscillator
Oscilador que permite comodamente calcular ondas de Elliot.Composite RSI
Outra versão do RSI com uso de preços suavizados