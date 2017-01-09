Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
4MA Candles - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 2587
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador simples que constrói velas com base em 4 médias móveis, isto é: Open, Close, High, Low.
O indicador inclui 4 tipos básicos de cálculo para médias móveis (exponencial, suavizada, simples e linear ponderada) à escolha do usuário. Como é habitual, nestes casos, o usuário é encorajado a realizar suas próprias experiências com períodos de cálculo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16506
