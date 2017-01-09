CodeBaseSeções
Indicadores

4MA Candles - indicador para MetaTrader 5

mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
2587
Avaliação:
(25)
Publicado:
Indicador simples que constrói velas com base em 4 médias móveis, isto é: Open, Close, High, Low.

O indicador inclui 4 tipos básicos de cálculo para médias móveis (exponencial, suavizada, simples e linear ponderada) à escolha do usuário. Como é habitual, nestes casos, o usuário é encorajado a realizar suas próprias experiências com períodos de cálculo.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16506

