CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

New Bar Alerter - indicador para MetaTrader 5

mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1357
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador simples que forma um alerta após surgir uma nova barra. Como parâmetro de entrada é dada a oportunidade de gerar um alerta sonoro ou mensagem enviada para o e-mail.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16493

Quantile Bands Quantile Bands

O indicador plota bandas com base em três quantis.

Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

Bandas de Bollinger com escolha do método de cálculo do desvio, isto é, padrão ou imparcial.

MA Ribbon MA Ribbon

O indicador mostra a área de interseção de duas médias móveis.

4MA Candles 4MA Candles

O indicador plota velas na base de 4 médias móveis: Open, Close, High, Low.