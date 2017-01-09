Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
New Bar Alerter - indicador para MetaTrader 5
- Mladen Rakic
Indicador simples que forma um alerta após surgir uma nova barra. Como parâmetro de entrada é dada a oportunidade de gerar um alerta sonoro ou mensagem enviada para o e-mail.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16493
Quantile Bands
O indicador plota bandas com base em três quantis.Bollinger Bands with Filling
Bandas de Bollinger com escolha do método de cálculo do desvio, isto é, padrão ou imparcial.
MA Ribbon
O indicador mostra a área de interseção de duas médias móveis.4MA Candles
O indicador plota velas na base de 4 médias móveis: Open, Close, High, Low.