Quantile Bands - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Mladen Rakic
Visualizações:
- 1729
Avaliação:
-
Publicado:
Na estatística e teoria da probabilidade de quantil é o valor que uma determinada variável aleatória não excede uma determinada probabilidade. Você pode ler mais sobre quantis aqui. Na negociação, a função quantil é utilizada, por exemplo, para avaliar que lucro ou perda não será ultrapassado com uma determinada probabilidade.
Esse indicador plota bandas com base em 3 quantis.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16491
