Na estatística e teoria da probabilidade de quantil é o valor que uma determinada variável aleatória não excede uma determinada probabilidade. Você pode ler mais sobre quantis aqui. Na negociação, a função quantil é utilizada, por exemplo, para avaliar que lucro ou perda não será ultrapassado com uma determinada probabilidade.



Esse indicador plota bandas com base em 3 quantis.





