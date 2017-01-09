CodeBaseSeções
Indicadores

Quantile Bands - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1729
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Na estatística e teoria da probabilidade de quantil é o valor que uma determinada variável aleatória não excede uma determinada probabilidade. Você pode ler mais sobre quantis aqui. Na negociação, a função quantil é utilizada, por exemplo, para avaliar que lucro ou perda não será ultrapassado com uma determinada probabilidade.

Esse indicador plota bandas com base em 3 quantis.



    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16491

