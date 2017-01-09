CodeBaseSeções
mladen
Mladen Rakic
4169
(35)
O indicador modela as barras para um período especificado em segundos, em vez de se basear em ticks.

Este indicador não se baseia nem em barras nem em ticks. Ele trabalha estritamente dependendo do tempo. Em outras palavras ele gera uma nova barra com seus preços High, Low, Open e Close para o período especificado em segundos. O período é definido arbitrariamente pelo usuário nos parâmetros de entrada. Esta versão não depende de ticks, ela mostra uma linha plana, mesmo quando não há alteração de preço: por exemplo, nos fins de semana ou durante períodos quando não há sessões regulares.

Além disso, por favor, observe que quando você executa várias instâncias do mesmo indicador com as mesmas configurações em diferentes períodos, o gráfico será diferente: os dados estarão diferentes.




Os dados são gerados off-line.

