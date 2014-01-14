Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ZigZag baseado em fractais de um período de tempo gráfico maior - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2130
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
ZigZag baseado em fractais de um período de tempo maior, considerando os dados do indicador VininI_FractalsTrend. O indicador não possui outros parâmetros de entrada, exceto a possibilidade de selecionar o período de tempo desejado.
Coloque o arquivo compilado VininI_FractalsTrend em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/705
