CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag baseado em fractais de um período de tempo gráfico maior - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2130
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ZigZag baseado em fractais de um período de tempo maior, considerando os dados do indicador VininI_FractalsTrend. O indicador não possui outros parâmetros de entrada, exceto a possibilidade de selecionar o período de tempo desejado.

Coloque o arquivo compilado VininI_FractalsTrend em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

VininI_FractalsTrend_MTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/705

MorningFlat MorningFlat

Este indicador mostra os níveis das "Bandeiras Matutinas" e mostra possíveis alvos.

IncVHFOnArray IncVHFOnArray

A classe CVHFOnArray foi projetada para o cálculo os valores do Filtro Horizontal Vertical (VHF) em buffers de indicadores.

Calculando Bollinger Band Width usando Rede Neural Calculando Bollinger Band Width usando Rede Neural

Este Expert Advisor trabalha com método de Rede Neural.

i-Sessions i-Sessions

Indicador dos pregões de negociação.