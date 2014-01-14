Estava a procura de um Expert Advisor BB Width, mas eu não consegui encontrar. Então decidi criar o meu próprio e também como parte dos meus estudo de programação. Este Expert Advisor segue o método de Rede Neural.

Resultado do Teste:

Depósito Inicial de 10000.

Crescimento com Lucro de 36000.

Tempo de teste de 3,5 meses.

O que é Bollinger Band Width?

Bollinger Band Width é a diferença percentual entre as bandas superior e inferior do indicador Bollinger Bands. Em seu livro ("Bollinger on Bollinger Bands"), John Bollinger refere-se a Bollinger Band Width como um dos dois indicadores que podem ser derivadas de Bandas Bollinger. O outro indicador é %B.

BandWidth diminui as Bandas de Bollinger estreitas e aumenta as Bandas de Bollinger ampliadas. Porque Bandas Bollinger são baseados no desvio padrão, caindo BandWidth reflete a diminuição da volatilidade, aumento da BandWidth reflete o aumento da volatilidade.Narrowness

Padrões importantes!!

Narrowness (Estreitamento): BandWidth estreita é relativa. Os valores da BandWidth devem ser medidos em relação aos valores anteriores da BandWidh ao longo de um período de tempo. É importante obter um olhar mais apurado para definir o intervalo da BandWidh para um Ativo em especial.

BandWidth estreita é relativa. Os valores da BandWidth devem ser medidos em relação aos valores anteriores da BandWidh ao longo de um período de tempo. É importante obter um olhar mais apurado para definir o intervalo da BandWidh para um Ativo em especial. Squeeze (Compressão): Bollinger BandWidth é mais conhecida para identificar a compressão das bandas. Isso ocorre quando a volatilidade cai para um nível muito baixo, como evidenciado pela compressão das bandas. As bandas superior e inferior são baseadas no desvio padrão que é uma medida da volatilidade. Ou as bandas comprimem como preço achatado ou se movem dentro de uma faixa estreita. A teoria diz que os períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade. BandWidth relativamente estreita(a.k.a. the Squeeze) pode prenunciar um avanço significativo ou declínio. Depois de uma compressão (Squeeze), um aumento dos preços e ruptura de banda subseqüente pode sinalizar o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com uma compressão e posterior rompimento acima da banda superior. Um novo avanço começa com uma compressão e posterior rompimento abaixo da banda inferior.

"Redes neurais: Da teoria à prática" (Uma Idéia que Pode Mudar Sua Vida) ;-)

Tive a inspiração para o trabalho com Redes Neurais após a leitura deste artigo. O autor Fyords me ajudou muito na parte de acabamento da codificação. Este Expert Advisor assume o valor dos últimos 14 períodos e os minimiza com o método da fórmula de Rede Neural (por favor leia o artigo para a melhor implementação da Rede Neural).

Eu tenho usado o método clássico para o cálculo da Largura (Width): (BBupperBand - BBLlowerBand) / BBMidleBand. Fórmula:

inputs[i*2]=(((iBands_Upperbuf[i] - iBands_Lowerbuf[i]) / iBands_Basebuf[i]) - (x_min+x_minn) * (d2-d1)) / ((x_maxx+x_max) - (x_min+x_minn)) + d1;

Parece que complica, mas na realidade é apenas como A, B, C, D... O artigo acima pode lhe ajudar muito.

Resultado do teste Expert Advisor é bom, foi realizado no período de 01.01.2013 até 13.04.2013. Balanço:

O teste completo está anexado em arquivo zipado.

Recomendações:

Eu não recomendo o uso deste Expert Advisor em conta real.

No mesmo código você pode usar uma combinação de indicadores de volume (CCI, MFI, etc).





Obrigado a Você,

Suresh B. Kakkattil,

Kerala, India.