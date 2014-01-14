Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
3D_Oscillator_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2499
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
3D_Oscillator_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador 3D_Oscillator através de objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um sinal de entrada no mercado.
Se necessário, as mensagens de texto podem ser modificadas através da alteração dos valores das constantes apropriadas no código indicador:
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Fonte do símbolo de entrada no mercado #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Fonte do Símbolo da tendência #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // Símbolo da abertura de posição comprada #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // Símbolo da abertura de posição #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // Símbolo de tendência de alta #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // Símbolo de tendência de baixa
No caso de uma tendência continua na barra de timeframe selecionada, o indicador informa através de um objeto gráfico sob a forma de estrela, a cor corresponderá a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- Os parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
//---- Configuração para exibir o indicador input uint SignalBar=0; // Índice do timeframe da barra de sinal, 0 é a barra atual input string Symbols_Sirname="_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; // Cor do símbolo para compra input color UpSymbol_Color=MediumBlue; // Cor do símbolo de tendência para cima input color DnSymbol_Color=Red; // Cor do símbolo de tendência para baixo input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; // Cor do símbolo para venda input color IndName_Color=DarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho dos símbolos do sinal input uint Font_Size=10; // tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibir nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição dos símbolos no gráfico input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alerta input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Modo indicando o acionamento input uint AlertCount=0; // Número de alertas submetidos
No caso de vários indicadores 3D_Oscillator_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.
Adicione o indicador BykovTrend.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Imagens:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/702
Indicador dos pregões de negociação.Calculando Bollinger Band Width usando Rede Neural
Este Expert Advisor trabalha com método de Rede Neural.
Indicador i-ParamonWorkTime.IncVidyaOnArray
A classe CVidyaOnArray foi destinada para o cálculo de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) em um buffer de indicador.