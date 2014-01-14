CodeBaseSeções
3D_Oscillator_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
3D_Oscillator_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador 3D_Oscillator através de objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um sinal de entrada no mercado.

Se necessário, as mensagens de texto podem ser modificadas através da alteração dos valores das constantes apropriadas no código indicador:

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia"    // Fonte do símbolo de entrada no mercado
#define TREND_SYMBOLS_FONT  "Georgia"    // Fonte do Símbolo da tendência
#define UP_SIGNAL_SYMBOL    "Buy 3D"     // Símbolo da abertura de posição comprada
#define DN_SIGNAL_SYMBOL    "Sell 3D"    // Símbolo da abertura de posição
#define UP_TREND_SYMBOL     "3D"         // Símbolo de tendência de alta
#define DN_TREND_SYMBOL     "3D"         // Símbolo de tendência de baixa

No caso de uma tendência continua na barra de timeframe selecionada, o indicador informa através de um objeto gráfico sob a forma de estrela, a cor corresponderá a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador            |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico
input int D1RSIPer=13;
input int D2StochPer=8;
input int D3tunnelPer=8;
input double hot=0.4;
input int sigsmooth=4;
  2. Os parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
    //---- Configuração para exibir o indicador
input uint SignalBar=0;                          // Índice do timeframe da barra de sinal, 0 é a barra atual
input string Symbols_Sirname="_Label_";          // Etiqueta do nome do indicador
input color Up1Symbol_Color=BlueViolet;          // Cor do símbolo para compra
input color UpSymbol_Color=MediumBlue;           // Cor do símbolo de tendência para cima  
input color DnSymbol_Color=Red;                  // Cor do símbolo de tendência para baixo
input color Dn1Symbol_Color=DeepPink;            // Cor do símbolo para venda
input color IndName_Color=DarkOrchid;            // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                      // Tamanho dos símbolos do sinal
input uint Font_Size=10;                         // tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                 // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                               // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                     // Exibir nome do indicador 
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição dos símbolos no gráfico
input uint X_=0;                                 // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                // Deslocamento vertical
  3. Parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alerta 
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Modo indicando o acionamento
input uint AlertCount=0;                      // Número de alertas submetidos

No caso de vários indicadores 3D_Oscillator_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Adicione o indicador BykovTrend.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Imagens:

Fig.1. 3D_Oscillator. Continuação Uptrend

Fig.2. 3D_Oscillator. Buy signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/702

