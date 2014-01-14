3D_Oscillator_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador 3D_Oscillator através de objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um sinal de entrada no mercado.

Se necessário, as mensagens de texto podem ser modificadas através da alteração dos valores das constantes apropriadas no código indicador:

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" #define UP_TREND_SYMBOL "3D" #define DN_TREND_SYMBOL "3D"

No caso de uma tendência continua na barra de timeframe selecionada, o indicador informa através de um objeto gráfico sob a forma de estrela, a cor corresponderá a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int D1RSIPer= 13 ; input int D2StochPer= 8 ; input int D3tunnelPer= 8 ; input double hot= 0.4 ; input int sigsmooth= 4 ; Os parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname= "_Label_" ; input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; input color UpSymbol_Color=MediumBlue; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador 3D_Oscillator_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores 3D_Oscillator_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Adicione o indicador BykovTrend.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Imagens: