Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DailyTurnPoint - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1899
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Desconhecido
Outra variação sobre reversão, pontos de pivô. O indicador desenha uma linha pivô através dos valores do gráfico diário.
Fig.1 Indicador DailyTurnPoint
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1638
A Classe CWPROnArray é projetada para calcular a Faixa Percentual Williams (%R) sobre os buffers do indicator. Abaixo temos um exemplo do uso da classe.i-MorningRange
Indicador i-MorningRange.
A Classe CBullsBearsOnArray é projetada para calcular o valor da força dos Touros (Bull) e dos Ursos (Bears) sobre os buffers de indicador. Abaixo temos um exemplo do uso da classe.Profit Loss Calculator
Painel tipo calculadora para cálculos do lucro/perda. Os dados são calculados ao mover as linhas ou alterar os parâmetros nos campos de entrada do preço, lote, lucro, perda em pips ou depósito em moeda.