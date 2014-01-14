CodeBaseSeções
Indicadores

DailyTurnPoint - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1899
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Desconhecido

Outra variação sobre reversão, pontos de pivô. O indicador desenha uma linha pivô através dos valores do gráfico diário.

Fig.1 Indicador DailyTurnPoint

Fig.1 Indicador DailyTurnPoint

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1638

