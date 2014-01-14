Participe de nossa página de fãs
IncWPROnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações: 1043
- 1043
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A Classe CWPROnArray é projetada para calcular a Faixa Percentual Williams (%R) sobre os buffers do indicator.
Uso:
O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:
- int aPeriod é o período do indicador.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double aDataClose[] é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
- double aWPR[] é o buffer com o valor calculado do WPR.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador WPR;
- string Name() retorna a string com o nome do indicador;
O arquivo Test_WPROnArray.mq5 é um indicador demonstrando como usar a classe CWPROnArray. O arquivo IncWPROnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
O Williams’ Percent Range (%R) é um dinâmico indicador técnico que determina se o mercado está sobre-comprado/sobre-vendido. Williams’ %R é muito similar ao Stochastic Oscillator. A diferença é que o % R tem uma escala negativa e o Oscilador Estocástico tem suavização interna.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/648
