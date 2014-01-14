CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncWPROnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1043
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incwpronarray.mqh (2.59 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_wpronarray.mq5 (2.83 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

A Classe CWPROnArray é projetada para calcular a Faixa Percentual Williams (%R) sobre os buffers do indicator.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

  • int aPeriod é o período do indicador.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double aDataClose[] é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
  • double aWPR[] é o buffer com o valor calculado do WPR.

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador WPR;
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador;

O arquivo Test_WPROnArray.mq5 é um indicador demonstrando como usar a classe CWPROnArray. O arquivo IncWPROnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O Williams’ Percent Range (%R) é um dinâmico indicador técnico que determina se o mercado está sobre-comprado/sobre-vendido. Williams’ %R é muito similar ao Stochastic Oscillator. A diferença é que o % R tem uma escala negativa e o Oscilador Estocástico tem suavização interna.

Um exemplo do uso da classe CWPROnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/648

