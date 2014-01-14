A Classe CWPROnArray é projetada para calcular a Faixa Percentual Williams (%R) sobre os buffers do indicator.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

int aPeriod é o período do indicador.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double aDataClose[] é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;

é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador; double aWPR[] é o buffer com o valor calculado do WPR.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador WPR;

buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador WPR; string Name() retorna a string com o nome do indicador;

O arquivo Test_WPROnArray.mq5 é um indicador demonstrando como usar a classe CWPROnArray. O arquivo IncWPROnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O Williams’ Percent Range (%R) é um dinâmico indicador técnico que determina se o mercado está sobre-comprado/sobre-vendido. Williams’ %R é muito similar ao Stochastic Oscillator. A diferença é que o % R tem uma escala negativa e o Oscilador Estocástico tem suavização interna.