Indicadores

Feed de todas as transações - indicador para MetaTrader 5

O indicador mostra o número total de transações feitas no símbolo em tempo real. Linha vermelha da transação — venda, azul - compra.

Se o tamanho do histórico atual nos buffers do indicador for igual a 0, estará disponível todo o histórico atual igual ao número de barras no gráfico (pode afetar a velocidade do indicador).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16210

