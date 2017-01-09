Participe de nossa página de fãs
Feed de todas as transações - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3131
- Avaliação:
-
- Publicado:
O indicador mostra o número total de transações feitas no símbolo em tempo real. Linha vermelha da transação — venda, azul - compra.
Se o tamanho do histórico atual nos buffers do indicador for igual a 0, estará disponível todo o histórico atual igual ao número de barras no gráfico (pode afetar a velocidade do indicador).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16210
