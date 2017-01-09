Este Expert Advisor simples criado para ilustrar a possibilidade de negociação a partir dos níveis de Fibonacci. Como base para plotagem da grade, o Advisor usa o indicador ZigZag padrão (parte do MetaTrader padrão).

O Expert Advisor determina a direção da tendência nos últimos dois máximos e dois mínios (a presença de um mínimo maior e um mínimo maior indicam uma tendência crescente, enquanto um máximo menor e um mínimo menor indicam uma tendência de queda, além disso, se os máximos e os mínimos forem alterados em direções diferentes, significará que não existe uma tendência). A grade de Fibonacci é plotada somente sobre a tendência.

Uma vez que a grade é construído, o Expert Advisor aguarda correção a um certo nível, e opera sobre a rompimento deste nível na direção oposta.

O Expert Advisor utiliza os seguintes parâmetros:

ZigZag Depth — parâmetro do indicador ZigZag;

ZigZag Deviation — parâmetro do indicador ZigZag;

ZigZag BackStep — parâmetro do indicador ZigZag;

Trade volume — lote de trabalho;

Stop-loss level (points) — nível de stop-loss em pontos;

Take profit at FIBO extension — nível de take-profit sob a forma de extensão de Fibonacci (por exemplo, o valor 0.38 indica uma extensão de 138%);

Next bar close distance from level (points) — distância na tendência a partir do nível no qual o expert advisor abre a transação;

Next to previous high(low) distance — distância mínima entre máximos sucessivos e mínimos sucessivos, em que o expert advisor acredita que há presença de uma tendências;

Pause from close to trade (bars) — número de barras que devem ser decorridas após o fechamento da transação anterior para que o Expert Advisor abra uma nova;

Fibo levels colors — cor dos níveis da grade de Fibonacci;

Para sua negociação, o expert advisor utiliza os níveis Fibonacci plotados segundo a tendência com base no indicador ZigZag padrão.