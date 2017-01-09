CodeBaseSeções
ZZ Fibo Trader - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor ZZ Fibo Trader é criado para ilustrar a utilização do indicador Simple ZZ Fibo num sistema de negociação simples.

O indicador Simples ZZ Fibo é especialmente concebido para uso em robôs de negociação. Informação sobre o valor do preço que corresponde aos níveis de Fibonacci plotados é registrada nos buffers do indicador (de 2 a 8), que podem ser copiados e colados no Expert Advisor.

EA abre uma posição depois de uma reversão do nível mais alto, o que é um filtro simples de falsos rompimentos.

Para fechamento das posições, o Expert Advisor utiliza um sistema de trailing de preço Wilder (SAR).

EA waits for price to breakethrough one of the fibo. level. In case of reverse breakthrough EA trades in a direction of reverse breakthrough.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16027

