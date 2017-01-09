Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
PricePosition - indicador para MetaTrader 5
Indicador PricePosition mostra estatísticas segundo o preço no ponto de canto, após o qual o preço sobe acima (COMPRAR) ou cai abaixo (VENDER). Também o indicador mostra o preço atual (OHLC) e envia alertas quando mudar a direção do canto. Linha de preço desenhada com base no SMA.
Atualização 1, versão "2.00" 18/10/2016
- Adicionada exibição de opções no canto direito ou esquerdo do gráfico.
- Adicionada a possibilidade de habilitar ou desabilitar alertas.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16347
