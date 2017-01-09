CodeBaseSeções
PricePosition - indicador para MetaTrader 5

Indicador PricePosition mostra estatísticas segundo o preço no ponto de canto, após o qual o preço sobe acima (COMPRAR) ou cai abaixo (VENDER). Também o indicador mostra o preço atual (OHLC) e envia alertas quando mudar a direção do canto. Linha de preço desenhada com base no SMA.

Atualização 1, versão "2.00" 18/10/2016

  • Adicionada exibição de opções no canto direito ou esquerdo do gráfico.
  • Adicionada a possibilidade de habilitar ou desabilitar alertas.


audusd-d1-metaquotes-software-corp.png


priceposition-properties-mt5.png

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16347

