Indicadores

Estatísticas por hora do spread - indicador para MetaTrader 5

Alexander Sinitsyn
Visualizações:
1441
Avaliação:
(22)
Publicado:
Pode ser útil se você quiser determinar as horas com os spreads históricos reais mais baixos (ou mais altos) para determinado instrumento e, de acordo com isto, ajustar as entradas do EA no mercado.

Cada linha representa um período de 8 horas dentro de um dia a partir das 00:00. Você pode ajustar o dia da semana.

A melhor abordagem é executá-lo no Testador de Estratégia para o período desejado no modo "ticks reais"+modo de visualização.


output1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16375

