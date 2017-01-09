Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Estatísticas por hora do spread - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1441
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Pode ser útil se você quiser determinar as horas com os spreads históricos reais mais baixos (ou mais altos) para determinado instrumento e, de acordo com isto, ajustar as entradas do EA no mercado.
Cada linha representa um período de 8 horas dentro de um dia a partir das 00:00. Você pode ajustar o dia da semana.
A melhor abordagem é executá-lo no Testador de Estratégia para o período desejado no modo "ticks reais"+modo de visualização.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16375
Indicador PricePosition mostra estatísticas segundo o preço no ponto de canto, após o qual o preço sobe acima (COMPRAR) ou cai abaixo (VENDER).Monthly Weekly Levels
O script exibe no gráfico os níveis semanais e mensais.
Classe para trabalhar com o algoritmo de criptografia de bloco.Harmonic Pattern Finder
Indicador para mostrar padrões harmônicos existentes e emergentes no gráfico.