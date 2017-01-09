CodeBaseSeções
Scripts

PriceLines - script para MetaTrader 5

A grade padrão do gráfico tem um número de características que não permitem ver de relance a movimento das cotações: o incremento da grade muda dinamicamente ao alternar o timeframe, o incremento não está vinculado aos níveis básicos, tais como 1.12000, como na imagem abaixo.

O script Price Lines marca os níveis de preços no gráfico e serve adicionalmente à grade do gráfico. Ele ajuda a ver de relance a flutuação das taxas de câmbio. Você pode definir a cor, a espessura das linhas e seus incrementos. As linhas são automaticamente vinculadas aos níveis subjacentes.

Este script é particularmente útil no gráfico EURUSD, uma vez que o preço gosta de "colar" para os níveis de 50 e 100 pontos e "nadar" em torno deles.

EURUSD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16262

