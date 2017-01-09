CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSICandleV2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1650
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador RSI na forma de vela com indicação de fuga das zonas de sobrevenda e sobrecompra. As velas aparecem após serem processadas ​​pelo algoritmo do indicador RSI do TimeSeries de preços correspondente. Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.

Se a vela crescente tem um High superior ao nível de sobrecompra, é pintada em azul escuro, se a vela crescente atravessa o nível de sobrevenda ou toca-lo de cima, também será pintada em azul escuro. Similarmente, o oposto é para velas de queda, isto é, são pintadas em vermelho brilhante Em outros casos, a cor das velas é pálida.

Fig.1. Indicador RSICandleV2

Fig.1. Indicador RSICandleV2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16202

FloatPivot_Digit FloatPivot_Digit

Indicador FloatPivot com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos.

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Indicador FloatPivot com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

BalanceOfPower_Histogram_HTF BalanceOfPower_Histogram_HTF

Indicador BalanceOfPower_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_BalanceOfPower_Histogram Exp_BalanceOfPower_Histogram

O Expert Advisor Exp_BalanceOfPower_Histogram baseia-se na mudança do movimento do indicador BalanceOfPower_Histogram.