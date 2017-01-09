Indicador RSI na forma de vela com indicação de fuga das zonas de sobrevenda e sobrecompra. As velas aparecem após serem processadas ​​pelo algoritmo do indicador RSI do TimeSeries de preços correspondente. Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.

Se a vela crescente tem um High superior ao nível de sobrecompra, é pintada em azul escuro, se a vela crescente atravessa o nível de sobrevenda ou toca-lo de cima, também será pintada em azul escuro. Similarmente, o oposto é para velas de queda, isto é, são pintadas em vermelho brilhante Em outros casos, a cor das velas é pálida.

Fig.1. Indicador RSICandleV2