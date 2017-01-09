Participe de nossa página de fãs
RSICandleV2 - indicador para MetaTrader 5
1650
Indicador RSI na forma de vela com indicação de fuga das zonas de sobrevenda e sobrecompra. As velas aparecem após serem processadas pelo algoritmo do indicador RSI do TimeSeries de preços correspondente. Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.
Se a vela crescente tem um High superior ao nível de sobrecompra, é pintada em azul escuro, se a vela crescente atravessa o nível de sobrevenda ou toca-lo de cima, também será pintada em azul escuro. Similarmente, o oposto é para velas de queda, isto é, são pintadas em vermelho brilhante Em outros casos, a cor das velas é pálida.
Fig.1. Indicador RSICandleV2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16202
