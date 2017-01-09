CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FloatPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
931
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador FloatPivot com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador FloatPivot.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador FloatPivot_HTF

Fig.1. Indicador FloatPivot_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16200

XvaMA XvaMA

Média móvel vaMA com possibilidade de substituir a mediana.

OsHMA_HTF OsHMA_HTF

Indicador OsHMA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

FloatPivot_Digit FloatPivot_Digit

Indicador FloatPivot com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos.

RSICandleV2 RSICandleV2

Indicador RSI na forma de vela com indicação de fuga das zonas de sobrevenda e sobrecompra.