OsHMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador OsHMA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que um funcionamento correto, é preciso que o indicador OsHMA.mq5 esteja salvo na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. OsHMA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16194
