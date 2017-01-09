Indicador OsHMA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para que um funcionamento correto, é preciso que o indicador OsHMA.mq5 esteja salvo na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. OsHMA_HTF