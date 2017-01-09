CodeBaseSeções
Experts

Trade on Timer - expert para MetaTrader 5

O código é escrito para ilustrar a utilização do temporizador. Esta EA abre transações numa direção aleatória no momento da entrada do sinal a partir do temporizador.

Se, no momento da chegada do sinal do temporizador, haver posições abertas, o Expert ignorará o sinal do temporizador.

Os parâmetros do temporizador, bem como o tamanho do stop-loss e take-profit podem ser configurados nos parâmetros de entrada.

This EA opens random direction positions on timer signals.

In some randome cases this randome timer trader could be pretty profitable

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15849

Interchange Interchange

Classe para intercâmbio de dados ente programas, ela permite enviar estruturas de tamanho arbitrário através das variáveis globais do terminal, a partir de um programa para outro.

Stat Stat

O script exibe no gráfico breves estatísticas da negociação do instrumento para o período definido, isto é, o número de transações, lucro, fator de lucro.

ZZ Fibo Trader ZZ Fibo Trader

ZZ Fibo Trader é uma simples ilustração da utilização do indicador ZZ Fibo, ele plota linhas de Fibonacci nas ondas de impulso longas do ZigZag. Além disso, o algoritmo ilustra o trabalho do sistema parabólico de deslocamento do stop-loss.

i4_DRF_v2 i4_DRF_v2

Indicador de tendência simples com computação do crescimento e queda dos preços de fechamento.