Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Trade on Timer - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1804
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O código é escrito para ilustrar a utilização do temporizador. Esta EA abre transações numa direção aleatória no momento da entrada do sinal a partir do temporizador.
Se, no momento da chegada do sinal do temporizador, haver posições abertas, o Expert ignorará o sinal do temporizador.
Os parâmetros do temporizador, bem como o tamanho do stop-loss e take-profit podem ser configurados nos parâmetros de entrada.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15849
Classe para intercâmbio de dados ente programas, ela permite enviar estruturas de tamanho arbitrário através das variáveis globais do terminal, a partir de um programa para outro.Stat
O script exibe no gráfico breves estatísticas da negociação do instrumento para o período definido, isto é, o número de transações, lucro, fator de lucro.
ZZ Fibo Trader é uma simples ilustração da utilização do indicador ZZ Fibo, ele plota linhas de Fibonacci nas ondas de impulso longas do ZigZag. Além disso, o algoritmo ilustra o trabalho do sistema parabólico de deslocamento do stop-loss.i4_DRF_v2
Indicador de tendência simples com computação do crescimento e queda dos preços de fechamento.