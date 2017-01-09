O código é escrito para ilustrar a utilização do temporizador. Esta EA abre transações numa direção aleatória no momento da entrada do sinal a partir do temporizador.

Se, no momento da chegada do sinal do temporizador, haver posições abertas, o Expert ignorará o sinal do temporizador.

Os parâmetros do temporizador, bem como o tamanho do stop-loss e take-profit podem ser configurados nos parâmetros de entrada.