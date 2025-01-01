- Expressões
- Operações Aritméticas
- Operações de Atribuição
- Operações de Relação
- Operações Booleanas
- Operações Binárias
- Outras Operações
- Regras de Precedência
A booleana FALSE é representada pelo valor zero inteiro, enquanto que a booleana TRUE é representada por qualquer valor não inteiro.
O valor de expressões contendo operações de relação ou operações lógicas é FALSE (0) ou TRUE (1).
|
True se a é igual a b a == b;
A igualdade de dois números reais não pode ser comparada. Na maioria dos casos, dois números aparentemente idênticos podem ser desiguais por causa da diferença de valores na 15 casa decimal. A fim de comparar corretamente dois números reais, compare a diferença normalizada destes números com zero.
Exemplo:
|
bool CompareDoubles(double number1,double number2)
