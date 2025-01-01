Operações de Relação

A booleana FALSE é representada pelo valor zero inteiro, enquanto que a booleana TRUE é representada por qualquer valor não inteiro.

O valor de expressões contendo operações de relação ou operações lógicas é FALSE (0) ou TRUE (1).

True se a é igual a b a == b;

True se a não igual a b a != b;

True se a é menor que b a < b;

True se a não é menor que b a > b;

True se a é menor ou igual a b a <= b;

True se a é maior ou igual a b a >= b;

A igualdade de dois números reais não pode ser comparada. Na maioria dos casos, dois números aparentemente idênticos podem ser desiguais por causa da diferença de valores na 15 casa decimal. A fim de comparar corretamente dois números reais, compare a diferença normalizada destes números com zero.

Exemplo:

bool CompareDoubles(double number1,double number2)

{

if(NormalizeDouble(number1-number2,8)==0) return(true);

else return(false);

}

void OnStart()

{

double first=0.3;

double second=3.0;

double third=second-2.7;

if(first!=third)

{

if(CompareDoubles(first,third))

printf("%.16f e %.16f são iguais",first,third);

}

}

// Resultado: 0.3000000000000000 0.2999999999999998 são iguais

Também Veja

Regras de Precedência