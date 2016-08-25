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SlipPage - скрипт для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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Просмотров:
3394
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
\MQL5\Scripts\
slippage.mq5 (1.07 KB) просмотр
\MQL5\Include\
backtest.mqh (1.26 KB) просмотр
slippage.mqh (11.21 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Проскальзывания при исполнении ордеров вносят несистемные прибыль/убыток.

Данный скрипт выводит величины этих проскальзываний в валюте счета.

Можно оценить качество исполнения ордеров торговавшей ТС — вклад несистемных проскальзываний в ее мат. ожидание.

Тестер в режиме "реальных тиков" исполняет лимитные и TP-ордера с нереально высоким положительным проскальзыванием. Решить проблему мнимых (завышенных) результатов бэктестов, вызванных такой особенностью работы MT5-тестера, позволяет вызов следующих OnTester и/или OnDeinit

#include <SlipPage.mqh>

// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
  // Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  return;
}
Exp_i-SpectrAnalysis_WPR Exp_i-SpectrAnalysis_WPR

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