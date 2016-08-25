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SlipPage - скрипт для MetaTrader 5
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Проскальзывания при исполнении ордеров вносят несистемные прибыль/убыток.
Данный скрипт выводит величины этих проскальзываний в валюте счета.
Можно оценить качество исполнения ордеров торговавшей ТС — вклад несистемных проскальзываний в ее мат. ожидание.
Тестер в режиме "реальных тиков" исполняет лимитные и TP-ордера с нереально высоким положительным проскальзыванием. Решить проблему мнимых (завышенных) результатов бэктестов, вызванных такой особенностью работы MT5-тестера, позволяет вызов следующих OnTester и/или OnDeinit
#include <SlipPage.mqh> // После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit double OnTester( void ) { // Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент) return(SLIPPAGE::OnTesterBalance()); } // После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit void OnDeinit( const int Reason ) { // Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент) SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance(); return; }
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