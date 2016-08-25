Проскальзывания при исполнении ордеров вносят несистемные прибыль/убыток.

Данный скрипт выводит величины этих проскальзываний в валюте счета.

Можно оценить качество исполнения ордеров торговавшей ТС — вклад несистемных проскальзываний в ее мат. ожидание.

Тестер в режиме "реальных тиков" исполняет лимитные и TP-ордера с нереально высоким положительным проскальзыванием. Решить проблему мнимых (завышенных) результатов бэктестов, вызванных такой особенностью работы MT5-тестера, позволяет вызов следующих OnTester и/или OnDeinit