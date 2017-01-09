Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XPFE_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1100
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador XPFE com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XPFE.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador XPFE_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16131
XTrendlessOS_HTF
Indicador XTrendlessOS com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.RVIDiff
Diferença suavizada entre as linhas principal e básica do oscilador RVI na forma de histograma colorido.
SlipPage
Cálculo do deslizamento das transações na moeda da conta.STLMCandle
Filtro digital STLM em forma de vela.