実行中、スリッページは非システム利益/損失を引き起こします。

このスクリプトは、これらのスリッページの値を口座通貨で出力します。

取引システムの注文実行を評価することが可能です。つまりスリッページの期待利益への寄与です。

「真ティック」モードでは、テスターは、りミットとTP注文の両方を非現実的に高い正のスリッページを伴って実行します。MT5テスターのこのような特異性によって架空の（膨らんだ）バックテスト結果が引き起こされた場合、この問題は次のOnTesterおよび/またはOnDeinitを呼び出すことによって解決できます。

#include <SlipPage.mqh>

// バックテストが完了したら、まずOnTesterを呼び出し、次にOnDeinitを呼び出す
double OnTester( void )
{
  // テスター（実行中の製品）のリミット及びTP注文のバックテストバランスの正のスリッページの合計を返す
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// バックテストが完了したら、まずOnTesterを呼び出し、次にOnDeinitを呼び出す
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // バックテストのバランスからリミットおよびTP注文（実行中の製品）の正のスリッページ値を差し引く
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  return;
}

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16134

