実行中、スリッページは非システム利益/損失を引き起こします。

このスクリプトは、これらのスリッページの値を口座通貨で出力します。

取引システムの注文実行を評価することが可能です。つまりスリッページの期待利益への寄与です。

「真ティック」モードでは、テスターは、りミットとTP注文の両方を非現実的に高い正のスリッページを伴って実行します。MT5テスターのこのような特異性によって架空の（膨らんだ）バックテスト結果が引き起こされた場合、この問題は次のOnTesterおよび/またはOnDeinitを呼び出すことによって解決できます。