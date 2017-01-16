無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SlipPage - MetaTrader 5のためのスクリプト
実行中、スリッページは非システム利益/損失を引き起こします。
このスクリプトは、これらのスリッページの値を口座通貨で出力します。
取引システムの注文実行を評価することが可能です。つまりスリッページの期待利益への寄与です。
「真ティック」モードでは、テスターは、りミットとTP注文の両方を非現実的に高い正のスリッページを伴って実行します。MT5テスターのこのような特異性によって架空の（膨らんだ）バックテスト結果が引き起こされた場合、この問題は次のOnTesterおよび/またはOnDeinitを呼び出すことによって解決できます。
#include <SlipPage.mqh> // バックテストが完了したら、まずOnTesterを呼び出し、次にOnDeinitを呼び出す double OnTester( void ) { // テスター（実行中の製品）のリミット及びTP注文のバックテストバランスの正のスリッページの合計を返す return(SLIPPAGE::OnTesterBalance()); } // バックテストが完了したら、まずOnTesterを呼び出し、次にOnDeinitを呼び出す void OnDeinit( const int Reason ) { // バックテストのバランスからリミットおよびTP注文（実行中の製品）の正のスリッページ値を差し引く SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance(); return; }
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16134
